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مسؤول إيراني لـ"الجزيرة": عدم قدرة واشنطن على فرض هدنة في غزة سيكون له عواقب عميقة على استقرار المنطقة

Lebanon 24
08-11-2023 | 10:26
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