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رئيسة المفوضية الأوربية: نعمل على إدخال المساعدات عبر معبر رفح وزدنا من مساعداتنا المالية

Lebanon 24
08-11-2023 | 10:40
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