Advertisement

أخبار عاجلة

أمين عام الناتو: ندعم هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى غزة (العربية)

Lebanon 24
08-11-2023 | 12:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة: نشيد بالإجماع الدولي على هدنة إنسانية في غزة لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين ووصول المساعدات
lebanon 24
08/11/2023 21:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين المساعد لجامعة الدول العربية: إسرائيل تعتبر إدخال المساعدات الإنسانية لغزة كسرا لإرادتها (الجزيرة)
lebanon 24
08/11/2023 21:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: أولويتنا هي هدنة إنسانية لتقديم المساعدات وتهيئة الظروف لإطلاق الرهائن
lebanon 24
08/11/2023 21:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: ندعو إلى هدنة إنسانية كبيرة للقتال في غزة للسماح بالإفراج عن جميع الرهائن
lebanon 24
08/11/2023 21:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:32 | 2023-11-08
14:23 | 2023-11-08
14:09 | 2023-11-08
13:39 | 2023-11-08
13:27 | 2023-11-08
13:26 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24