22
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
منظمة الصحة العالمية: نحذر من تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة
Lebanon 24
08-11-2023
|
13:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية: انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى
08/11/2023 21:41:38
08/11/2023 21:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: مصر ستسمح للمنظمة باستخدام معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: مصر ستسمح للمنظمة باستخدام معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
08/11/2023 21:41:38
08/11/2023 21:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة (الحرة)
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة (الحرة)
08/11/2023 21:41:38
08/11/2023 21:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: استهداف إسرائيل المرافق الصحية في غزة أدى لاستشهاد 504 أشخاص وتضرر 39 منشأة و31 سيارة إسعاف (الجزيرة)
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: استهداف إسرائيل المرافق الصحية في غزة أدى لاستشهاد 504 أشخاص وتضرر 39 منشأة و31 سيارة إسعاف (الجزيرة)
08/11/2023 21:41:38
08/11/2023 21:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن أمرٍ أعلنه نصرالله.. هذا آخر ما قيلَ في إسرائيل!
Lebanon 24
مفاجأة عن أمرٍ أعلنه نصرالله.. هذا آخر ما قيلَ في إسرائيل!
12:00 | 2023-11-08
08/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يُفجّر مفاجأة عن عمليّة إغتيال قاسم سليماني... ماذا أبلغته إيران؟
Lebanon 24
ترامب يُفجّر مفاجأة عن عمليّة إغتيال قاسم سليماني... ماذا أبلغته إيران؟
15:10 | 2023-11-07
07/11/2023 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أثار الجدل داخل مطعم... أكل مع ضيوفه ورفض دفع الفاتورة (صور)
Lebanon 24
مسؤول أثار الجدل داخل مطعم... أكل مع ضيوفه ورفض دفع الفاتورة (صور)
08:32 | 2023-11-08
08/11/2023 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف عناصر من "حزب الله" في دولة بارزة.. وتقرير يكشف السّبب
Lebanon 24
توقيف عناصر من "حزب الله" في دولة بارزة.. وتقرير يكشف السّبب
13:15 | 2023-11-08
08/11/2023 01:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تفقد والدتها: اليوم أبشع يوم
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تفقد والدتها: اليوم أبشع يوم
08:00 | 2023-11-08
08/11/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:32 | 2023-11-08
الرئيس الفلسطيني محمود عباس: أي حل يجب أن يكون شاملا بإطار الدولة الفلسطينية بما يشمل الضفة والقدس وغزة
14:23 | 2023-11-08
وزير الخارجية الأردني: نرفض الحديث عن سيناريوهات مفترضة لما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة
14:09 | 2023-11-08
منسقة أطباء بلا حدود في فلسطين: الوضع في قطاع غزة كارثي ولا نستطيع إيصال المساعدات الإنسانية
13:39 | 2023-11-08
البيت الأبيض: الهدن الإنسانية في غزة قد تستمر لساعات أو أيام والأمر قد يستغرق أكثر من هدنة واحدة لإخراج جميع الرهائن
13:27 | 2023-11-08
الجيش الإسرائيلي: "حماس" فقدت السيطرة في غزة وعناصرها موجودة في ملاجئ تحت الأرض
13:26 | 2023-11-08
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحو 50 ألف فلسطيني تحركوا باتجاه جنوب غزة وسنؤمن الممرات الإنسانية اللازمة
فيديو
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
08/11/2023 21:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
08/11/2023 21:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
08/11/2023 21:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24