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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحو 50 ألف فلسطيني تحركوا باتجاه جنوب غزة وسنؤمن الممرات الإنسانية اللازمة

Lebanon 24
08-11-2023 | 13:26
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