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وزير الخارجية الأردني: نرفض الحديث عن سيناريوهات مفترضة لما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة

Lebanon 24
08-11-2023 | 14:23
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