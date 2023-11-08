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اللواء عباس ابراهيم لـ"حوار المرحلة": هوكستين يهودي وليس إسرائيلي وبالتالي لا مشكل لدينا معه فلا مشكلة لدينا مع اليهود إنما مع الصهاينة الذين يحتلون فلسطين

Lebanon 24
08-11-2023 | 14:53
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