اللواء عباس ابراهيم لـ"حوار المرحلة": هوكستين يهودي وليس إسرائيلي وبالتالي لا مشكل لدينا معه فلا مشكلة لدينا مع اليهود إنما مع الصهاينة الذين يحتلون فلسطين

Lebanon 24