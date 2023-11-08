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اللواء عباس ابراهيم: ذهبت إلى قطر وهذا الأمر ينفي ما يتم تداوله عن رفضها تدخلي بملف الحرب في غزة وسبب الإشاعات أننا في لبنان وليس في قطر واجتمعت مع إسماعيل هنية هناك

Lebanon 24
08-11-2023 | 14:55
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