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3 مسؤولين أميركيين حاليين وآخر سابق: "حزب الله" بنى مجموعة مذهلة من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن (رويترز)

Lebanon 24
08-11-2023 | 16:17
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