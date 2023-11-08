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البيت الأبيض: نشدد على أهمية الهدنات الإنسانية في غزة في كل محادثاتنا مع الإسرائيليين (الحرة)
Lebanon 24
08-11-2023
|
16:54
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