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أعضاء ديمقراطيون بمجلسي النواب والشيوخ: وضع الحماية المؤقتة سيحمي الفلسطينيين بأمريكا من العودة الخطرة لوطنهم

Lebanon 24
08-11-2023 | 17:21
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