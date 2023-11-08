Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأميركي: الضربة تأتي رداً على سلسلة هجمات استهدفت قوّاتنا في العراق وسوريا

Lebanon 24
08-11-2023 | 17:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: إذا لم تتوقف الهجمات على العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط فسنردّ
lebanon 24
09/11/2023 06:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية لـNBC: إصابة 24 عسكرياً أميركياً بهجمات على قواعد أميركية في العراق وسوريا الأسبوع الماضي
lebanon 24
09/11/2023 06:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأناضول: وزير خارجية تركيا أكد لنظيره الأميركي أن بلاده ستواصل عملياتها في العراق وسوريا ضد المسلحين الأكراد (الشرق)
lebanon 24
09/11/2023 06:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أوستن: سيواصل الجنود الأميركيون القيام بمهام مكافحة "داعش" في العراق وسوريا
lebanon 24
09/11/2023 06:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:04 | 2023-11-08
19:05 | 2023-11-08
19:04 | 2023-11-08
19:02 | 2023-11-08
19:02 | 2023-11-08
18:53 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24