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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية وفرار المهاجم

Lebanon 24
08-11-2023 | 17:58
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