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رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي: إسرائيل تخسر الرأي العام العالمي وهذا تظهره الاحتجاجات في كل مكان

Lebanon 24
08-11-2023 | 18:02
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رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي: إسرائيل تخسر الرأي العام العالمي وهذا ما تظهره الاحتجاجات في كل مكان
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