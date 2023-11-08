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البنتاغون: ضرباتنا استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التي يدعمها

Lebanon 24
08-11-2023 | 18:02
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