Advertisement

أخبار عاجلة

أوستن: سيواصل الجنود الأميركيون القيام بمهام مكافحة "داعش" في العراق وسوريا

Lebanon 24
08-11-2023 | 18:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول في البنتاغون ل"الجزيرة": قوّاتنا في العراق وسوريا تعرّضت ل 41 هجوماً منذ 17 تشرين الأول
lebanon 24
09/11/2023 06:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فصائل عراقية مسلحة تقول إنها "استهدفت 4 قواعد أميركية بالعراق وسوريا" (الشرق)
lebanon 24
09/11/2023 06:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: "حزب الله" هو من ربط مصير لبنان بالعراق وفلسطين وسوريا وهو من أعلن وحدة الساحات
lebanon 24
09/11/2023 06:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيردّ بايدن على هجمات "وكلاء إيران" في العراق وسوريا؟
lebanon 24
09/11/2023 06:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:04 | 2023-11-08
19:05 | 2023-11-08
19:04 | 2023-11-08
19:02 | 2023-11-08
19:02 | 2023-11-08
18:53 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24