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مجموعة عرين الأسود تعلن مسؤوليتها عن تنفيذ أكثر من 14 عملية إطلاق نار ضد الاحتلال في منطقة نابلس ومحيطها

Lebanon 24
08-11-2023 | 18:53
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