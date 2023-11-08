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الخارجية الأميركية: الغرب لن يعيد الأصول الروسية المجمّدة حتى تدفع موسكو تكاليف العملية الخاصة لكييف

Lebanon 24
08-11-2023 | 19:05
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