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قوات خاصة من جيش العدو الإسرائيلي اقتحمت مخيم الأمعري في رام الله (الجزيرة)

Lebanon 24
09-11-2023 | 00:16
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