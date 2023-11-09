Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيطر على موقع تابع لحماس غرب جباليا شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
09-11-2023 | 01:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جيش العدو الإسرائيلي يقول إنه سيطر على موقع تابع لحماس غرب جباليا شمالي قطاع غزة (العربية)
lebanon 24
09/11/2023 09:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيطر على موقع عسكري تابع لحماس في شمال غزة
lebanon 24
09/11/2023 09:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على موقع لحماس في غزة (فيديو)
lebanon 24
09/11/2023 09:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في تطور جديد.. الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على معقل لحماس شمال قطاع غزة
lebanon 24
09/11/2023 09:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:03 | 2023-11-09
01:54 | 2023-11-09
01:42 | 2023-11-09
01:39 | 2023-11-09
01:38 | 2023-11-09
01:37 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24