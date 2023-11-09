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نيويورك تايمز عن مصدر مطلع: التفاوض يجري على إطلاق حماس نحو 15 رهينة ووقف إسرائيل هجماتها على غزة لـ3 أيام (الجزيرة)

Lebanon 24
09-11-2023 | 03:06
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