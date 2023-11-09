المتحدث باسم حركة حماس في لبنان وليد كيلاني لـLBCI: دخلنا مرحلة جديدة في مسار عملية طوفان الاقصى مع الاعلان عن هدنة قريبة وادخال المساعدات الاغاثية إلى غزة

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