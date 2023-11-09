Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم حركة حماس في لبنان وليد كيلاني لـLBCI: دخلنا مرحلة جديدة في مسار عملية طوفان الاقصى مع الاعلان عن هدنة قريبة وادخال المساعدات الاغاثية إلى غزة

Lebanon 24
09-11-2023 | 03:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي": تحية إلى المقاومة في لبنان والعراق واليمن وإلى كل الأحرار في العالم (الميادين)
lebanon 24
09/11/2023 12:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم "حماس" لـ"الجزيرة": من فاجأ العدوّ في الضربة الأولى في طوفان الأقصى لديه مفاجآت عدة
lebanon 24
09/11/2023 12:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ل"الجزيرة": العدوان الصهيوني على غزة يتصاعد بشكل غير مسبوق
lebanon 24
09/11/2023 12:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حركة "حماس" في لبنان أسامة حمدان: معركة "طوفان الأقصى" حقّ مشروع لشعبنا
lebanon 24
09/11/2023 12:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:11 | 2023-11-09
04:58 | 2023-11-09
04:46 | 2023-11-09
04:45 | 2023-11-09
04:36 | 2023-11-09
04:30 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24