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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: سكان الضفة الغربية يعانون حاليا أسوء من أي وقت مضى (الجزيرة)

Lebanon 24
09-11-2023 | 04:45
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