"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي أطلق نحو 28 قذيفة من عيار 155 ملم بين بلدتيّ بيت ليف وراميا في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق طائرات إستطلاع

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