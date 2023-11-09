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وزارة الصحة الفلسطينية: إرتفاع عدد الشهداء إلى 8 والجرحى إلى أكثر من 14 جراء الاقتحام الإسرائيلي لجنين

Lebanon 24
09-11-2023 | 06:36
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