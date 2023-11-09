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وزير الخارجية السعودية: ما حدث في غزة يجب ان لا يثنينا عن ايجاد سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية مرتكزا على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية

Lebanon 24
09-11-2023 | 06:44
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