Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة المال الفلسطينية: رفضنا اليوم رسميًّا استلام أموال المقاصة المنقوصة من إسرائيل

Lebanon 24
09-11-2023 | 07:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة كفر دان غرب جنين فجر اليوم
lebanon 24
09/11/2023 17:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: إرتفاع عدد الشهداء إلى 8 والجرحى إلى أكثر من 14 جراء الاقتحام الإسرائيلي لجنين
lebanon 24
09/11/2023 17:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تخصص المزيد من أراضي الضفة الغربية لصالح الاستيطان
lebanon 24
09/11/2023 17:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: حياة نحو 70 طفلا بمستشفى الرنتيسي في خطر بعد تهديد إسرائيل بقصفه
lebanon 24
09/11/2023 17:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:59 | 2023-11-09
09:49 | 2023-11-09
09:38 | 2023-11-09
09:37 | 2023-11-09
09:34 | 2023-11-09
09:32 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24