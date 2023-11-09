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سقوط قذيفة هاون معادية على معمل حجارة في كفركلا لم تنفجر (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
09-11-2023 | 07:14
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