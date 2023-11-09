"نيويورك تايمز" عن أمين سر منظمة التحرير: السلطة أبلغت إدارة بايدن بأنها منفتحة على القيام بدور حكم في مرحلة ما بعد حماس في غزة إذا التزمت الولايات المتحدة بحلّ الدولتين

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