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إطلاق عدد من قذائف الهاون من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية (العربية)

Lebanon 24
09-11-2023 | 09:59
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