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بايدن: لا توجد إمكانية لوقف إطلاق النار في غزة وسنستهدف الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في سوريا مجددا إذا اضطررنا لذلك

Lebanon 24
09-11-2023 | 10:35
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