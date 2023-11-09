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الناطق العسكري باسم سرايا القدس: نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى ونقف كتفا بكتف مع كتائب القسام

Lebanon 24
09-11-2023 | 11:08
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