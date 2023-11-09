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الجيش الإسرائيلي يقول انه لا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية وحماس تنفي التوصل إلى اتفاق هدنة

Lebanon 24
09-11-2023 | 12:14
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