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كتائب القسام: مقتل أسيرة مجندة وإصابة متوسطة لجندي أسير بقصف إسرائيلي اليوم وسنصدر مادة توثق ذلك لاحقا

Lebanon 24
09-11-2023 | 12:50
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