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الخارجية الأميركية: موافقة إسرائيل على هدنة إنسانية هي نتيجة مباشرة للمحادثات التي أجرينها

Lebanon 24
09-11-2023 | 13:29
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