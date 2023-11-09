Advertisement

أخبار عاجلة

سليمان فرنجية: القضية الفلسطينية يجب أن تكون قضيتنا ويجب أن تكون قضية المسيحي قبل المسلم

Lebanon 24
09-11-2023 | 13:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وائل أبو فاعور: دخول لبنان الحرب ستكون بمثابة كارثة ولا بد من السؤال هل إطلاق صاروخ من قرية لبنانية لا يصل إلى فلسطين بإستطاعته نفع القضية الفلسطينية أو البلد؟ (الجديد)
lebanon 24
09/11/2023 23:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: من أعطى إيران الموقع المتقدم هو تقصير من لم يعمل لإيجاد الحلول للقضية الفلسطينية على مدى سنوات والهدف في النهاية هو نفوذ إيران في المنطقة وان تكون هي المحاورة الاساسية مع المجتمع الدولي
lebanon 24
09/11/2023 23:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: ما يحدث في فلسطين وغزة جريمة بحق الإنسانية ولا يمكننا إلا أن نكون مع القضية الفلسطينية المحقّة واستعادة الأرض
lebanon 24
09/11/2023 23:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان فرنجية: هناك تفلّت نسبي عند الحدود يجب وضع حدّ له ويجب طرح الموضوع وطنيا وليس لحسابات سياسية
lebanon 24
09/11/2023 23:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:16 | 2023-11-09
15:49 | 2023-11-09
15:43 | 2023-11-09
15:37 | 2023-11-09
15:36 | 2023-11-09
15:07 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24