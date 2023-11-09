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العدو يستهدف منطقة مفتوحة في أطراف الأحمدية بقذيفتين ويلقي قنابل مضيئة في أجواء وادي هونين (المنار)

Lebanon 24
09-11-2023 | 14:00
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