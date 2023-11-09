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لبنان 24: غارة في ساحة البياضة بالقرب من موقع قيادة اللواء الخامس للجيش وفرق الاسعاف تتوجه للمكان بعد معلومات عن سقوط جريح للجيش

Lebanon 24
09-11-2023 | 14:37
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