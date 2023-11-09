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سليمان فرنجية: هناك تفلّت نسبي عند الحدود يجب وضع حدّ له ويجب طرح الموضوع وطنيا وليس لحسابات سياسية

Lebanon 24
09-11-2023 | 14:55
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