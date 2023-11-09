سليمان فرنجية: أستبعد الحرب وخطاب نصرالله كان خطاب حكمة ومسؤولية ورغم كل الضغوط استطعنا تجنيب لبنان مع حفاظنا على توازن الرعب وهذا إنجاز

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