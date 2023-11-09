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اصابات مؤكدة في صفوف العدو بعد استهداف أحد مواقعهم القريبة من القطاع الغربي للحدود

Lebanon 24
09-11-2023 | 15:36
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