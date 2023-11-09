Advertisement

أخبار عاجلة

جيش العدو: استخدمنا نظام باتريوت لإسقاط هدف مثير للريبة في المنطقة الصحراوية الجنوبية

Lebanon 24
09-11-2023 | 15:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: تم اعتراض هدف في منطقة وادي عربة في الجنوب باستخدام نظام باتريوت
lebanon 24
10/11/2023 01:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: اطلاق ٤ صواريخ من محيط ديرميماس والعدو يرد بقذائف مدفعية على المنطقة
lebanon 24
10/11/2023 01:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": مسعفو كشافة الرسالة الذين قصفهم العدو الإسرائيلي في طيرحرفا كانوا يحاولون سحب شهيدين لـ"حزب الله" جرّاء إستهداف إسرائيلي في المنطقة نفسها
lebanon 24
10/11/2023 01:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش العدو الإسرائيلي: سفن تابعة لسلاح البحرية وصلت أمس إلى منطقة البحر الأحمر لتعزيز الجهود الدفاعية بالمنطقة (الجزيرة)
lebanon 24
10/11/2023 01:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:03 | 2023-11-09
17:47 | 2023-11-09
17:45 | 2023-11-09
17:41 | 2023-11-09
17:32 | 2023-11-09
17:31 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24