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| نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: الجيش الإسرائيلي لديه وقت محدود لتنفيذ عملياته في غزة

Lebanon 24
09-11-2023 | 16:16
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