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شهيدان وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي استهدف شارع غزة القديم شمالي القطاع

Lebanon 24
09-11-2023 | 17:08
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