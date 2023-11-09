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وزارة الصحة في غزّة: استنفذنا محاولات تمديد عمل خدماتنا وساعات معدودة قبل خروج مستشفيات غزة وشمالها عن الخدمة
Lebanon 24
09-11-2023
|
17:11
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