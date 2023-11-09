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المرصد السوري: انفجارات تدوي في منطقة حقلي كونيكو للغاز و العمر للنفط بريف دير الزور والتي تتواجد ضمنهما قاعدتين عسكريتين للقوات الأميركية

Lebanon 24
09-11-2023 | 17:18
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