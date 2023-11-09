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المتحدث باسم صحة غزة: استهداف إسرائيلي مباشر لمستشفى الرنتيسي التخصصي "لعلاج سرطان الأطفال"

Lebanon 24
09-11-2023 | 17:47
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