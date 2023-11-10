Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيراني: توسيع نطاق الحرب أصبح لا مفر منه مع زيادة التصعيد في غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-11-2023 | 00:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: أصبح من المحتم توسيع نطاق الحرب
lebanon 24
10/11/2023 07:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يعلنها: لا مفر من اتساع نطاق الحرب!
lebanon 24
10/11/2023 07:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: من يرغب في عدم توسيع الحرب عليه الضغط على "إسرائيل" لوقف حربها على غزة
lebanon 24
10/11/2023 07:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية التركي ويبحث معه التصعيد الإسرائيلي في غزة وسبل وقفه (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/11/2023 07:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:50 | 2023-11-10
00:41 | 2023-11-10
00:09 | 2023-11-10
00:05 | 2023-11-10
00:01 | 2023-11-10
23:59 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24