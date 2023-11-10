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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الإيراني: توسيع نطاق الحرب أصبح لا مفر منه مع زيادة التصعيد في غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
10-11-2023
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