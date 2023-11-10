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هيومن رايتس ووتش: على زعماء العالم أن يحثوا إسرائيل على حماية المدنيين وعدم تنفيذ هجمات غير قانونية (الجزيرة)

Lebanon 24
10-11-2023 | 00:41
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