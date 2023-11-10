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سكاي نيوز نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية : الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف محيط مستشفى القدس بغزة

Lebanon 24
10-11-2023 | 01:32
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